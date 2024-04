Cortona - il consiglio comunale di lunedì 29 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 242024 – Sono sei i punti all’ordine del giorno deldi29. La seduta si aprirà con un minuto di raccoglimento in memoria di Manuel Cavanna, il 23enne cortonese morto in un incidente sul lavoro lo scorso 19a Montepulciano. A seguire, il presidente Maria Isolina Forconi aprirà la seduta alle ore 15 con le pratiche di rito per poi dare la parola al sindaco Luciano Meoni per le comunicazioni e successivamente a interrogazioni e mozioni. Il primo punto riguarda il rendiconto 2023, a seguire sarà esaminato il Pef del servizio rifiuti per l’anno 2024, in conclusione sarà messa ai voti la tariffazione Tari 2024. Alil pubblico potrà partecipare in presenza oppure seguire la seduta ...