Cortei per la Palestina Feriti sette poliziotti negli scontri a Torino Meloni | Inaccettabile

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Prosegue l’escalation di tensione nelle manifestazioni di strada degli studenti pro: dopo le manganellate di Pisa e glialla Sapienza di Roma, i tafferugli ieri sono arrivati sotto la Mole. Avevano annunciato che sarebbero scesi in piazza contro la presenza dei ministri al castello del Valentino, a, e hanno rispettato la promessa al grido di "Fuori i sionisti dall’università".e tensioni con le forze dell’ordine,agenti contusi,e 30 identificati tra gli attivisti, il bilancio dell’ennesima manifestazione in favore della, territorio infuocato e martoriato dalla guerra con Israele. Gli studenti in mobilitazione contro gli accordi tra le università e Israele hanno, infatti, provato a raggiungere in corteo – ...