(Di mercoledì 24 aprile 2024)gratuiti per- Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) in partenza a maggio. A proporli ed organizzarli è il Consorzio Comunità Brianza. Si tratta deidi Business English livello B1 (livello in ingresso A2) della durata di 80 ore con avvio l’8 maggio fino al 4 luglio, receptionist-centralinista per accogliere i clienti e fornire informazioni con professionalità della durata di 40 ore con avvio il 21 maggio fino al 18 giugno. E ancora addetto al banco prodotti gastronomici con competenze di allestimento scaffali della durata di 76 ore con avvio il 6 maggio fino al 7 giugno e un modulo pratico che si svolgerà a Triuggio. Infine il corso di Office per il lavoro: Word ed Excel per uso professionale per un totale di 40 ore con avvio il 23 maggio fino al 14 giugno. Possono partecipare gratuitamente ai ...

pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Opportunità di aggiornamento per disoccupati, inoccupati e inattivi Sicilia ni: la Regione Sicilia na ha pubblicato il Catalogo dell’offerta formativa che prevede corsi gratuiti per il conseguimento di qualifiche professionali che saranno erogati da oltre 300 enti ... (dayitalianews)

“Trova Lavoro oggi: punta sulla formazione!”9 nuovi corsi in partenza per occupati e dis occupati al Bearzi Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e dis occupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a dieci nuovi corsi in partenza presso la Fondazione FP Ine ... (udine20)

Nell'attuale panorama economico in continua evoluzione, la disoccupazione rappresenta una sfida significativa per molti. Tuttavia, i Corsi di formazione offrono una via per migliorare le prospettive di lavoro e acquisire le competenze necessarie per rimanere competitivi sul mercato del lavoro... (today)

corsi di inglese per disoccupati - Il Consorzio Comunità Brianza organizza corsi gratuiti per disoccupati a Monza, tra cui Business English, receptionist, addetto al banco gastronomico e Office. Attestati rilasciati al termine. Informa ...ilgiorno

“Formare per occupare”: con questo bando Regione Liguria ha avviato corsi per 1,2 milioni - 24 corsi finanziati, 1,2 milioni assegnati per circa 250 allievi coinvolti, di cui almeno il 60% sarà assunto a fine corso. Questi i numeri, fino a oggi, del bando di Regione Liguria ‘Formare per ...savonanews

“Formare per occupare”, finanziati 24 corsi in Liguria: “Certezza di impiego per 150 disoccupati” - Genova. 24 corsi finanziati, 1,2 milioni assegnati per circa 250 allievi coinvolti, di cui almeno il 60% sarà assunto a fine corso. Questi i numeri, fino a oggi, del bando di Regione Liguria ‘Formare ...genova24