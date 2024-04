Corse aggiuntive da e per il mare | il piano per l’estate di Trenitalia nel Lazio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Per favorire gli spostamenti durante i ponti di primavera, il servizio ferroviario regionale di, in collaborazione con la Regione, ha pianificato l’aggiunta di 9.000 posti e 12 treni straordinari. Questa iniziativa mira a incentivare l’uso del treno per le gite fuori porta, riducendo l’uso dell’auto e facilitando l’accesso alle località balneari del. Dettagli del Servizio: Treni Aggiuntivi per il Litorale I treni extra saranno operativi nelle giornate del 25 e 28 aprile, e il 1° e 2 giugno, suddivisi tra le linee FL5 (Roma-Civitavecchia), FL7 (Roma-Formia-Napoli) e FL8 (Roma-Nettuno), per garantire un collegamento efficiente tra Roma e i principali litorali della regione. Linea FL5 Civitavecchia-Roma Termini: Treno n. 5853 partirà da Civitavecchia alle 10:52 e ...