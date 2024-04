Correte - sta massacrando la fidanzata - la mamma fa arrestare il figlio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Le donne, di fronte alle violenze commesse su altre donne, dovrebbero essere le prime a intervenire anche se quella violenza è commessa da un familiare, un parente o, peggio ancora, un. E così unanon ha esitato a chiamare i carabinieri per faril proprioche stava picchiando la sua compagna. I fatti risalgono al 10 aprile 2024, quando ai carabinieri di Cimitile è arrivata la richiesta di aiuto di una donna che aveva denunciato ilche stavadi botte la. La ragazza è stata portata al pronto soccorso, dove le sono state riscontrate lesioni ed ecchimosi in tutto il corpo e dove ha raccontato l’aggressione per poi essere ricoverata in prognosi riservata. La versione della ...