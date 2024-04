Coppa Italia -Atalanta seconda finalista

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 23.00 L'stende 4-1 la Fiorentina,ribalta il ko dell'andata (1-0) e vola in finale di(contro la Juve) Belotti impegna Carnesecchi, ma all'8' è la Dea a colpire con il diagonale di Koopmeiners. A ruota annullato il 2-0 di Scamacca.Nerazzurri ancora vicini al gol con Koopmeiners,De Ketelaere e Ruggeri che ha un'altra grande chance in avvio ripresa.Viola in 10 al 53' (rosso Milenkovic,fallo da ultimo uomo),ma arriva comunque il pari con M.Quarta(68') Perla di Scamacca per il 2-1 (75'), al 95' tris Lookman, al 98' poker Pasalic.