Coppa Italia - Juventus in finale Allegri | Risultato sofferto ma meritato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 - Laraggiunge ladiper la 22esima volta nella sua storia, l'ottava nelle ultime dieci edizioni e si qualifica alla Final Four di Superna 2025 in Arabia Saudita. Queste le buone notizie che arrivano per i bianconeri dalla semidi ritorno contro la Lazio. Per il resto, la Vecchia Signora inscena l'ennesima prestazione preoccupante degli ultimi mesi e deve ringraziare il guizzo di Arkadiusz Milik, che ha scacciato il rischio eliminazione per mano di una squadra - quella di Igor Tudor - che per un'ora di gioco ha dimostrato di essere superiore all'avversario. "La sfida si era messa male, abbiamocontro una buona squadra, ma siamo contenti di essere ine ...