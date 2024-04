Coppa Italia - Atalanta | out Tolo - Holm e Scalvi -i, convocato Comi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’emergenza in difesa, con Giorgioni ancora non recuperato dalla lesione al bicipite femorale sinistro, ha portato l’a convocare il classe 2005 Pietroper la semifinale di ritorno didi stasera contro la Fiorentina. Out anche Emile Rafeli, entrambi infortunatisi nell’ultimo impegno di campionato contro il Monza. Per i due è arrivata la diagnosi: il laterale svedese ha una lesione tra il primo e il secondo grado del soleo destro, mentre il centrale difensivo ha accusato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. Entrambi dovrebbero rimanere indisponibili almeno per un mese., recentemente promosso dalla squadra Primavera all’Under 23 nerazzurra militante nel girone A di ...

