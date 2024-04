Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina | una notte per sognare Le ultime sulle formazioni e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bergamo, 24 aprile 2024 – E’ unada dentro o fuori, di sogni o di amarezza: chi passa il turno vola in finale dicontro la Juventus all’Olimpico mercoledì 15 maggio. Stasera(ore 21 Gewiss Stadium, diretta tv su Canale 5) giocano il ritorno della semifinale. Si riparte dal successo per 1-0 dei viola nella gara di andata. In quella occasione una bellagiocò bene e creò occasioni, ma non riuscì ad andare oltre il minimo vantaggio. E stasera, in casa di un’in salute (ha da poco eliminato il Liverpool in Europa League), quel gol di vantaggio sarà difficile da difendere. I viola, però, nelle sfide distanno andando avanti con qualità e intensità (meglio del cammino meno brillante in ...