Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina 4-1 | viola di lotta e di coraggi - ma in finale vanno i nerazzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bergamo, 24 aprile 2024 – Finisce nel peggiore dei modi: il sognodi andare indi: a Roma contro la Juventus il 15 maggio andrà l’. Il risultato non inganni: fino all’espulsione di Milenkovic (fallo da ultimo uomo su Scamacca, al 7’ della ripresa) laha fatto la partita, punita come spesso accade da un errore difensivo. In più in attacco c’è sempre poca consistenza (itirano poco) e poi con la difesa sempre alta, prendere gol è un rischio che si concretizza troppe volte. Eppure, in 10 e sotto di un gol (Kopmeiners all’8’ del primo tempo aveva pareggiato l’1-0 di Firenze) latrova la forza di andare sull’1-1 grazie a Quarta, Ma era il 23’ della ripresa e mancava troppo tempo. Così ...