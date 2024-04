Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina 4-1 | Pasalic in gol Diretta

Firenze, 4 aprile 2024 - Come è già accaduto in altre occasioni, la Fiorentina ha ritrovato il sorriso grazie alle coppe. La vittoria contro l'Atalanta, seppur di misura, ha ridato la giusta fiducia alla squadra dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Una fiducia che adesso deve essere ... (sport.quotidiano)