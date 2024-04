Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina 1-0 | Terracciano salva su Kopmeiners Diretta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bergamo, 24 aprile 2024 – All’8’ del primo tempoinfila. Ora le squadre sono pari tra andata e ritorno. Dalla sfida di stasera a Bergamo uscirà la seconda finalista che il 15 maggio, a Roma, sfiderà la Juventus per la finale di

Koopmeiners Juve, l’olandese fa gol alla Fiorentina: 14° rete stagionale – VIDEO - Koopmeiners Juve, l’olandese dell’Atalanta fa gol alla Fiorentina in Coppa Italia: 14° rete stagionale – VIDEO E’ di Koopmeiners il gol che, al minuto 8, ha sbloccato il risultato tra Atalanta e Fiore ...juventusnews24

LIVE FV, ATALANTA-FIORENTINA 1-0: LA VIOLA REAGISCE MA NON SFONDA - 30' - Mezz'ora di gara raggiunta: gara sempre in equilibrio decisa dallo sfortunato episodio dell'8'... 26' - Crolla a terra Gonzalez in area atalantina, travolto da ...firenzeviola

ATA-FIO 1-0, Vantaggio Dea: rete di Koopmeiners - L'Atalanta pareggia subito i conti nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina con il gol dell'1-0 firmato da Teun Koopmeiners. Scamacca viene incontro per mandare in verticale ...firenzeviola