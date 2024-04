Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina 1-0 | squadre al riposo Viola sotto di un go - squadre pari nel doppio confronto Diretta

Se i Playoff offrono la chance di ottenere una terza promozione in Serie A, andando a far compagnia alle prime due classificate del campionato,... (calciomercato)

I Mondiali di marcia a squadre andranno in scena domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia). La rassegna iridata riservata all’evento per team del tacco e punta si arricchisce di una grande novità rispetto alle ultime edizioni: verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 . Nello ... (oasport)

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia sogna con Yumin Abbadini, azzurro in lotta per le medaglie dopo due rotazioni! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell'Italia - Startlist e ordini di rotazione - Le speranze dell'Italia 18.41 Rotazione ...oasport

Oreste Battiston cerca il terzo mandato con una squadra rinnovata: ecco la sua lista per Solbiate Arno - A raccontare il progetto in vista di questa nuova campagna elettorale è proprio il candidato sindaco. nella sua squadra sei nomi in continuità con l'amministrazione uscente e sei volti nuovi ...varesenews

Il calcio alla Deadpool. Il docufilm che porta fortuna al Wrexham - La squadra gallese è stata appena promossa in League One, la terza serie del calcio inglese. È il secondo campionato che vince sotto la proprietà degli attori hollywoodiani Rob McElhenney e Ryan Reyno ...editorialedomani