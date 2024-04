Controversie sul video dell' omicidio preterintenzionale a Firenze | difese chiedono chiarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024)Unincompleto e acquisito senza le garanzie per chi è accusato) di Antonio Morra, 47enne di Pistoia colpito da almeno un pugno al termine del concerto dei Subsonica, al Mandela Forum di, l’11 aprile scorso. Si può riassumere così il ricorso al tribunale del Riesame presentato dall’avvocato Luca Maggiora, difensore di Senad Ibrahimi, il 49enne (attualmente detenuto per questi fatti) che, per la sezione omicidia squadra mobilea questura di, è colui che ha sferrato il pugno, da dietro, alla testa di Morra. Ibrahimi, origini osovare, è un facchino che era al palazzetto assieme ad altri colleghi per smontare il palco al termine’esibizione ...