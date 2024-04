Controlli straordinari nella zona della stazione | emessi due decreti di espulsione e un Daspo urbano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nell’ambito di intensificatidel territorio, al fine di implementare la prevenzione dei reati e la sicurezza pubblica, anche tenendo contosituazione internazionale,giornata di martedì 23 aprile è stato effettuato un esteso servizio, in modalità congiunta tra le varie Forze di Polizia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia Locale, anche con l’utilizzo di unità cinofile, incentrati in modo particolareche comprende laferroviaria di Bergamo, ladelle autolinee, laT.E.B., piazzale degli Alpini, piazzaleMalpensata, via Bonomelli e la limitrofa via Paglia. Durante i predetti due servizi sono state controllate ed identificate 140 persone di ...

I Carabinieri ampliano i controlli nella Valle Telesina , identificate centosettatre persone, alcuni già noti alle forze dell’ordine nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un capillare controllo del territorio in tutti i ventuno Comuni di ... (puntomagazine)

Nuova settimana di controlli su strade e autostrade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Verifiche soprattutto nel weekend quando in tanti si sposteranno per il ponte del 25 aprile . Vediamo il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima. Telelaser , i controlli nel ... (ilcorrieredellacitta)

controlli straordinari nell’area della stazione: 140 persone identificate - Sono state controllate ed identificate in totale 140 persone di cui 50 con precedenti penali o di polizia. In particolare d ue cittadini stranieri sono risultati irregolari e per loro sono scattati ...ecodibergamo

Gli squilibri di potere, la “minaccia alla mascolinità” e l’assenza di protezione: lo studio sulla violenza sulle donne nello sport - La violenza sulle donne continua ad essere un fenomeno molto diffuso anche nel mondo dello sport. Uno studio pubblicato lo scorso 9 aprile e realizzato da Kirsty Forsdike e Fiona Giles, due ricercatri ...ilfattoquotidiano

Eurodeputato slovacco libera una colomba nel Parlamento Ue: “Un messaggio di pace”. Imbarazzo in Aula: “Riuscite a catturarla” - Il gesto dell'eurodeputato ha provocato imbarazzo e indignazione tra i colleghi in Aula: "Animale usato come un oggetto" ...ilfattoquotidiano