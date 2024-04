Controlla il gatto in webcam e scopre vicino che fa sesso nel suo letto | la padrona di casa complice

Forse a causa di una fuga di gas, una Casa è crollata a Carovigno ( Brindisi ) in seguito a un'esplosione: morto un uomo (notizie.virgilio)

Forlì, 22 aprile 2024 – Travolto da un’auto a pochi metri da casa, mentre passeggiava col cane. Pasquale Zanetti, 77 anni, si è spento nei giorni scorsi, a una settimana dall’incidente. L’anziano era uscito all’incirca alle 21 di lunedì 8 aprile, come faceva abitualmente, quando – per cause al ... (ilrestodelcarlino)