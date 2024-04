Controlla il gatto da remoto e scopre due uomini nel suo letto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un tradimento, scoperto grazie a un, è diventato un caso giudiziario di violazione di domicilio. Durante l'assenza di una trentenne in vacanza, due amanti si sono incontrati nel suo appartamento. La giovane aveva lasciato le cure delalla padrona di casa che, però, ha ceduto le chiavi al vicino, in cerca di un luogo tranquillo (dato che nella sua abitazione viveva il suo compagno), per...

