Conto alla rovescia per il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 24 aprile 2024)– Manca poco più di un mese alOil, l’evento che ogni anno riunisce aWorld Circuit la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto. L’appuntamento è per il 25 e 26 maggio, quando il circuito intitolato a Marco Simoncelli aprirà le sue porte per una due giorni ricca L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rolls-Royce ha svelato il suo taxi volante ibrido a Farnborough Bugatti: hypercar Divo in arrivo il 24 agosto Nuovo BMW Cockpit: è digitale, intelligente e sempre aggiornato Sono un’auto e ti leggo nel pensiero Falso mito sulla benzina: non scade Nuova gamma Tipo, in arrivo quattro allestimenti