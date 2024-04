Consar - inizia la ricostruzione Addio a Bonitta e ai giovani talenti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tutto come previsto. Marcosaluta la. Allenerà negli Usa una delle 6 franchigie della nuova lega statunitense. Partirà a settembre e dunque conserverà il ruolo di ds. Sarà lui a costruire la2024-25. Ad allenarla – come anticipato su queste colonne – sarà il suo delfino, ovvero il trentaquattrenne vibonese Antonio Valentini che, già nel 2020-21, in Superlega, gli aveva fatto da vice a Ravenna, salvo non poter andare in panchina, perché ancora sotto contratto con la Federvolley, peraltro con lo stesso ruolo. In quel caso si trovò l’escamotage della carica di ‘assistente’. A parte una parentesi a Vibo in Superlega, Valentini – che è stato il vice di Blengini, Grbic e, quest’anno a Piacenza, di Anastasi – è al debutto in A2. Il programma triennale dellain A2 subisce dunque un ravvedimento ...

Per la Consar è già tempo di semifinale. Domani sera, alle 20.30, a Grottazzolina , la truppa di coach Bonitta , reduce da una serie lunga dei quarti con 3 gare giocate per eliminare Prata, scenderà in campo in gara1. I marchigani – fermi dal 24 marzo, giorno del ko ad Aversa – sono stati esentati ... (sport.quotidiano)

Dentro o fuori. Di mezzo c’è Grottazzolina. La Consar Ravenna gioca stasera alle 18 gara2 della semifinale playoff per la promozione in Superlega (al Pala de André, arbitri Serafin e Sessolo; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv). Dopo il ko 3-1 incassato a testa alta ... (sport.quotidiano)

Coach Marco Bonitta , cos’è mancato alla Consar per arrivare in finale? "Queste partite sono fatte di occasioni. A noi è capitata la grande occasione nel 3° set, ma non l’abbiamo colta. Eravamo davanti 22-21 e abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli. Quel set ha spostato la percentuale di ... (sport.quotidiano)

