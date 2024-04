Conegliano-Scandicci oggi in tv - finale A1 volley femminile | orario gara- - programma in chia -o, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024)mercoledì 24 aprile (ore 20.30) si gioca-3 dellaScudetto di. Prosegue l’atto conclusivo che assegna il tricolore, la terza sfida andrà in scena al PalaVerde di Treviso. La formazione toscana ha espugnato la tana delle Pantere in-1, ma la corazzata veneta si è prontamente riscattata sabato sera in trasferta. La serie è così in perfetta parità (1-1) al termine di due tie-break roventi: chi vincerà farà uno scatto importante verso il tricolore.si affiderà in particolar modo all’opposto Isabelle Haak, ma anche alle scciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson e sull’alta qualità tecnica della regista Joanna Wolosz. Al centro Sarah Fahr e Marina ...