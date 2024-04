Concerto 1° maggio e non solo - ecco quali sono i live imperdibili del prossimo mese

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2024 – Ildiassicura una serie di concerti, che soddisferà tutti i giusti degli appassionati di musica. Si parte, ovviamente, con l’immancabiledel 1°, quest’anno trasferito al Circo Massimo a Roma. La lunga maratona di musica dal vivo (trasmessa anche in tv su Rai 3) dalle prime ore del pomeriggio fino a dopo mezzanotte, presenta come sempre un super cast. Achille Lauro, Coez, Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Rose Villain. La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Negramaro, per citarealcuni degli artisti che saliranno sul palco. Ma questo èun assaggio perché ci sarà modo di seguire nomi internazionali, pronti ad infiammare i palazzetti e travolgere il pubblico. ...

