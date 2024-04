Comuni più ricchi d’Italia | la Toscana svetta con Lajatico La classifica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 14 aprile 2024 – Il reddito medio degli italiani si attesta nel 2022 a 21.572 euro a testa, in aumento di oltre un migliaio di euro rispetto al 2021. Secondo però quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Economia, sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2023 (e dunque relative al periodo d’imposta 2022), è, il paese di Andrea Bocelli, che si conferma il comune più ricco della, con un reddito di 52.955 euro, di poco superiore ai 52.397 euro del 2021. Lo scorso anno il comune pisano era anche il primo in Italia, mentre, relativamente ai redditi 2022, scivola in seconda posizione, superato da Portofino, dove il reddito è più che raddoppiato rispetto al 2021, arrivando a quota 90.610 euro.è anche l’unico comune toscano che si trova nella top ten dei piùdel Paese. ...