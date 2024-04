Comicon – International Pop Culture Festival 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In programma a Napoli dal 25 al 28 aprile con le anteprime dal mondo della Disney, Marvel, DC e Panini Comics NAPOLI – Sta per prendere il via una nuova edizione diPop, una delle fiere di maggiore successo dedicata alla cultura pop – di scena da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile – che promette di essere ricca di interessanti novità, grandi anteprime, nuovi inizi e proposte da non perdere. Il mondo Disney anche quest’anno è al centro delle celebrazioni con Topolino 3570, numero da collezione con cover variant inedita realizzata per l’occasione da Casty e colorata da Mario Perrotta, disponibile in anteprima per, e successivamente in fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 1° maggio. L’autore torna sul settimanale anche con la storia ...