Come sta Carlos Tevez - ricoverato d’urgenza a causa di un forte dolore al petto | l’esito degli esami

La caduta di Carlos Canal alla Liegi-Bastogne-Liegi 2024 ha destato non poche preoccupazioni per il corridore spagnolo della Movistar. dopo l’impatto contro un paletto, l’iberico ha accusato diversi problemi, che la sua squadra ha spiegato in un tweet: “ dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi , il ... (oasport)

Il quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è andato in archivio e per la Ferrari è il primo senza aver centrato la top-3. A Shanghai (Cina), dove il Circus ha fatto ritorno dopo cinque anni, la Rossa non è stata sufficientemente competitiva, soffrendo per le caratteristiche del tracciato e ... (oasport)