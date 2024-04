Come si misura la velocità di Internet

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I test diper le connessioniin casa sono utili a verificare, effettivamente, quanta differenza c'è tra lapromessa dall'operatore di telefonia e quella reale. Questi test hanno una duplice finalità: quella di trovare il provider migliore per averepiù veloce e quella di controllare se si sta pagando una somma giusta in proporzione alla, così da poter chiedere il recesso immediato in caso dimolto bassa e/o un servizio insoddisfacente. Quello che però non è molto chiaro èfunzionano i test per lae perché c'è tanta differenza rispetto ledichiarate nelle pubblicità e nei contratti di abbonamento. I risultati dei test vanno infatti ...