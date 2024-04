Come liberarsi dal perfezionismo

Decluttering trucchi? Ecco Come fare. Leggi tutto Make up e trucchi: Come fare decluttering per liberarsi delle cose inutili su Donne Magazine. (donnemagazine)

I piccioni sono simpatici animali che è facile trovare soprattutto nelle piazze delle grandi città in cerca di residui di cibo o di qualche persona di buon cuore che porta loro molliche di pane. Non è difficile trovarne anche sui tetti delle abitazioni, dove nidificano, seppure in questo caso il ... (ilcorrieredellacitta)

Nel nuovo libro di una psicotraumatologa, i suggerimenti per chi vive una relazione non sana e ha bisogno di strumenti mirati per liberarsi e «rinascere» (vanityfair)

Lavoro, come avere relazioni efficaci con i colleghi.Team building e comunicazione positiva per rafforzare i legami - come conciliare i rapporti amichevoli con quelli strettamente ... Queste pratiche sono utili per liberare la nostra mente dalle preoccupazioni personali durante le ore in azienda e per evitare quegli ...leggo

Pulizie di primavera, da dove iniziare per sistemare tutta la casa senza stress - Con l’arrivo della primavera, si sa, arrivano anche le tradizionali pulizie di fino. Le pulizie approfondite rappresentano un’opportunità per liberare la casa dall’accumulo di polvere e disordine, e ...immobiliare

Anche una casa di 30 mq può diventare confortevole: ecco come - Con le sfide poste dai centri storici affollati e dalle nuove costruzioni di piccola metratura, trovare soluzioni intelligenti per sfruttare ogni centimetro disponibile è diventato essenziale.idealista