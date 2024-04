Come cambia l’accesso a Medicina - iscrizioni libere per un semestre poi il primo scoglio | l’ipotesi sul quiz nazionale slittato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La nuova riforma sulalla facoltà dipermetterà agli studenti di iscriversi direttamente aldi studi senza dover affrontare il temutissimo test di ammissione. Tuttavia, per accedere al secondo, sarà necessario superare determinati esami in area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria. In caso di non ammissione, saranno riconosciuti crediti formativi che consentiranno agli studenti dire facoltà. Si tratta di un nuovo meccanismo che dovrebbe partire nel 2025 e che, di fatto, elimina temporaneamente il test di ingresso. Le materie specifiche di studio non sono ancora state definite e spetterà al governo selezionarle. Per accedere al secondo, oltre al superamento di tutti gli esami, il testo parla di una ...