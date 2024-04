Colpo pistola contro auto di un conoscente - presi due fratelli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQualche settimana fa, a Massa di Somma, nel Napoletano, avrebbero con una, und’arma da fuoco all’indirizzo di un’vettura, a bordo della quale vi era una persona a loro conosciuta, rimasta incolume. Poi si sarebbero dati alla fuga. A far scattare l’allarme è stata la vittima, che si era allontanata dal luogo dove era accaduto il fatto temendo per la propria incolumità. Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica di Nola, nei confronti due, residenti a Massa di Somma. I due sono gravemente indiziati dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Le attività investigative, avviate ...

