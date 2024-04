Coldiretti - Spring in Castellammare | da domani sul lungomare il Villaggio delle eccellenze

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “in” parte l’evento targatoCampania che per tre giorni tingerà di giallo ildella cittadina stabiese. In programma tanti eventi rivolti a tutte le fasce d’età. Divertimento assicurato con le attività dell’Agriasilo e della fattoria didattica. Sapori indimenticabili con i prodottiaziende del mercato di “Campagna Amica” ed ancora tanto street food per accontentare ogni palato. Si inizia(giovedì 25 aprile 2024) per proseguire fino a sabato. Alle ore 13, è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei membri della commissione straordinaria del Comune. Il programma prevede laboratori didattici e focus sui prodotti agroalimentari a chilometro zero pronti a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi di tutte le età, come ...

