Cna orienta a Foiano con i ragazzi dell’istituto Guido Marcelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 24 aprile 2024 – Mettere in contatto il mondo dell'artigianato e i giovani studenti delle scuole medie, invitando ia riscoprire alcune figure professionali legate al mondo artigiano e le opportunità di lavoro che il territorio offre. Era questo l’obiettivo del ciclo di incontri organizzato da Cna e dall’Istituto Omnicomprensivo “” diin collaborazione con l'agenzia di lavoro interinale Openjobmetis. “Il progetto – spiega Roberto Menchetti, presidente di CNA Valdichiana – ha aperto una finestra sul mondo artigiano per ribadirne la ricchezza di stimoli e di possibilità. Ci sono figure professionali come idraulici, elettronici ed elettrici di cui ci sarà sempre necessità e prendere in considerazione una carriera simile vuol dire garantirsi un futuro. Siamo molto soddisfatti ...