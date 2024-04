Cliente compra mazzo di broccoli – poi vede qualcosa muoversi vicino al gambo

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È davvero fastidioso quando sial supermercato per poi accorgersi che non è fresco come pensavate quando arrivate a casa. Ho perso il conto di quante volte ho acquistato un sacchetto di mele per poi scoprire che un paio di esse erano ammaccate. Oppure quando siuna scatola di uova, ci si dimentica di controllarle e poi si scopre che sono rotte? Ho anche avuto la sfortuna di prendere una pagnotta di pane che aveva già iniziato ad ammuffire! Una cosa che posso dire con certezza di non aver mai trovato nella mia spesa settimanale, tuttavia, è un serpente… Sono abbastanza sicura che nemmeno molti dei nostri lettori si siano imbattuti in rettili striscianti nascosti tra la frutta e la verdura, ma un uomo di Birmingham, nel Regno Unito, sì. Secondo quanto riportato, Neville Linton si trovava in un negozio ...