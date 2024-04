(Di mercoledì 24 aprile 2024) Trenta sacchi colmi di rifiuti, 100didisseminata in giro per la città in tante piccole discariche abusive, è il bottino di, l’iniziativa organizzata a Pioltello da Plastic Free con Ecomuseo Martesana per celebrare la Giornata della Terra. In un’ora e mezzo di lavoro 30 volontari hanno fatto piazza pulita al parco Nilde Iotti e nella zona della stazione. La città ha fatto propria la battaglia dell’organizzazione che ha lanciato il tema "Pianeta vs plastic" con l’obiettivo di chiedere una riduzione dell’uso di plastica del 60% entro il 2040.

cleanup in campo, raccolti 100 chili di immondizia - cleanup a Pioltello: 30 sacchi di rifiuti raccolti in un'ora e mezzo di lavoro da 30 volontari. Plastic Free chiede riduzione del 60% dell'uso di plastica entro il 2040.ilgiorno

Custard Stand chili partnering with national distributor - WEBSTER SPRINGS, W.Va. (WBOY) — Webster County-based business Custard Stand chili is going national with a new redistribution partnership. The business said in a press release that it is one step ...wboy

20 Best Toppings For Better chili - There's no better way to fill your belly on a blustery winter day than with a warm, fragrant bowl of chili. This hearty dish is incredibly versatile because you can swap in your favorite types of ...yahoo