Classifica cannonieri girone B | Shpendi in testa - ex rossoneri in lotta per il podio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ad una giornata dalla conclusione del campionato sono 19 i calciatori che hanno raggiunto la doppia cifra in fatto di gol nelB. Questa laattuale. 20 gol(Cesena), 19 Morra (Rimini), 16 Merola (Pescara), 15 Spagnoli (Ancona) e Guerra (Juventus Nex Gen), 13 Forte (Sestri Levante), 12 Gucci (Arezzo) e Ruocco (Torres), 11 RIZZO PINNA (Lucchese), Volpicelli (Pineto), Sbaffo (Recanatese), Fischnaller (Torres), 10 Panico (Carrarese), Corazza (Cesena), Di Massimo (Gubbio), Carpani (Recanatese), Petrovic (Spal), Scotto (Torres), Karlsson (Vis Pesaro). Vedremo se altri riusciranno ad entrare nella "top ten" proprio all’ultima giornata, in programma domenica (inizio ore 20). Una curiosità. Tra i migliori marcatori ci sono due ex, Panico e Petrovic. Sarà interessante vedere quanti faranno il ...

