Cina | Shanghai - squadre di F1 provano il basket in partita amichevole

Lewis Hamilton commenta il Gran Premio di Cina al termine di una gara in rimonta che lo ha visto terminare nono: “Non è andata meglio del previsto, ci aspettavamo di essere da qualche parte lì intorno. Pensavo che forse all’inizio avrei toccato qualcuno perché non ho mai avuto così tanto ... (sportface)

Salone dell'auto di Pechino 2024, le novità principali - Tante le primizie che vengono svelate alla rassegna aperta al pubblico dal 29 aprile al 4 maggio. Presenti marchi europei come Mercedes, Volkswagen, Lamborghini e Mini e cinesi come Byd e Omoda. Ci so ...gazzetta

AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F: in arrivo finalmente build entry-level basate su AM5 - Secondo quanto riportato da un leaker, AMD porterà le nuove APU con GPU disattivata, Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F, anche sul mercato retail. Al momento sono stati condivisi i presunti OPN, ma manca l ...hwupgrade

Cool down lap | Shanghai 2024 - Un'Aston Martin a due facce quella vista in cina, e però nulla di così sorprendente. In qualifica Alonso fa due volte terzo, sia in quella della Sprint, ...thelastcorner