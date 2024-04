CIE Nuovo open day sabato 27 e domenica 28 aprile

(Di mercoledì 24 aprile 2024) GliDay dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 27 e 28con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI nella giornata di27e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme alpunto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche28. Lo rende noto il Comune di Roma, in un comunicato. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 26fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Anche il prossimo weekend l’amministrazione attiverà un ...

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di giovedì 25 aprile . Tanti italiani in campo, da Lorenzo Sonego a Matteo Arnaldi, passando per Flavio Cobolli. Il piatto forte sarà però la sfida tra Rafa Nadal e Darwin Blanch. Di seguito ... (sportface)

(Adnkronos) – Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica a Roma . L'appuntamento è per il weekend di sabato 27 e domenca 28 aprile con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica a Roma . L'appuntamento è per il weekend di sabato 27 e domenca 28 aprile con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di ... (webmagazine24)

Traumi, ipotermia, fulmini: col Cai non scalate ma anche lezioni di soccorso - Scalate e cordate ma anche formazione sulla gestione di traumi e altre emergenza in quota: ecco com'è andata la sessione formativa del Cai Eagle Team per 15 alpinisti e alpiniste tra Coumayeur e il Pa ...dire

Snowflake presenta “Arctic”, il suo LLM per l’intelligenza artificiale in azienda - Il team di ricerca AI di Snowflake ha lanciato "Snowflake Arctic", l'ultimo modello di Large Language Model (LLM) progettato per rivoluzionare l'intelligenza artificiale nelle imprese.01net

Nasce l’associazione Hospice di Borgonovo “Far conoscere la struttura e le cure palliative” - Il sodalizio è stato presentato ufficialmente il 22 aprile, in occasione dell’open Day dell’Hospice di Borgonovo. Dalle ore 15 alle ore 17, la struttura ha aperto le porte alla cittadinanza per fare ...piacenzasera