Ciclismo - recupero lampo di Van Aert | in bici su strada dopo meno di un mese

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2024 – Che la tempra di Wout Vanfosse forte lo avevano già affermato i medici che lo hanno avuto in curala terribile caduta occorsa nella Dwars door Vlaanderen 2024: purtroppo non al punto da recuperare in tempo per partecipare al Giro d'Italia 2024, che sarebbe stato il suo primo in assoluto, ma per tornare indi une quindi molto prima dei tempi prefigurati assolutamente sì. I dettagli La ripresadel belga, tolto il sospiro di sollievo per il netto miglioramento delle sue condizioni di salute, non può che acuire i rimpianti di tutti coloro che non vedevano l'ora di ammirare le sue gesta nella Corsa Rosa. I rimpianti, in realtà, saranno forti anche per il diretto interessato, che in un colpo solo ha perso uno ...