Ciclismo Allievi Davide Gileno centra il bersaglio a Graffignana

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Bikefestival del Lodigiano è un trionfo per l’Unione Sportiva Biassono. A sfrecciare vittorioso al traguardo di, 16enne di Brugherio, che si aggiudica la prova riservata alla categoriasulla distanza di 56 chilometri. Al terzo posto Filippo Colella completa il trionfo per il sodalizio brianzolo di Ivano Maino. Ottavo Pietro Cermenati del Velo Club Sovico. La corsa, valida per il 7° Memorial Franco Ghelfi, si è sviluppata su 8 giri del circuito. A tre dalla fine tenta la fuga Mattia Moretti: la sua azione provoca la formazione di un gruppetto di 13 uomini al comando. Tra loro i portacolori del Biassono che di lì a poco andranno are il. Dan.Vig.

