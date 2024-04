Ciao Mamma - il mio telefono è rotto Ti sto scrivendo ora dal telefono di un amico | TRUFFA

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il messaggio che avete probabilmente ricevuto è un esempio di una tipicaconosciuta come “del parente in difficoltà” o “del figlio in difficoltà”. L’obiettivo di questitori è sfruttare l’emozione e la preoccupazione immediata che un genitore può provare ricevendo un messaggio che sembra provenire da un figlio in una situazione di emergenza. La: “, il mio. Ti stoora daldi un” Ecco come funziona la: C’è prima di tutto un approccio Iniziale: Iltore invia un messaggio che sembra provenire da un figlio o da un altro ...

Secondo quanto segnalato dalla Polizia Postale, molti utenti stanno ricevendo in queste ore un messaggio su Whatsapp. Ovviamente trattasi di una TRUFFA . Pertanto qualora riceviate questo messaggio va segnalato, e bloccare il mittente. Vediamo cosa dice il messaggio in questione. Ho trovato il tuo ... (chiccheinformatiche)

Un Brescia no è stato truffato attraverso una serie di telefonate da due malviventi residenti a Foggia, in Puglia, che sono appropriati dei 43.300 euro che erano nel conto corrente bancario della vittima. Dopo una lunga indagine, i truffato ri, di nazionalità italiana, sono stati identificati dalla ... (ilgiorno)

Dalmine. “Il suo telefonino ha dei problemi tecnici legati alla visita di siti pedopornografici. Si rechi subito da un gestore di telefonia per la risoluzione”. Recitava più o meno così il messaggio ricevuto, tra il 2018 e il 2019, da 5 persone, uomini e donne. Le quali, preoccupate, raggiungevano ... (bergamonews)

Come difendersi dalle frodi online. Colecchia: «Nessuno chiede mai dati sensibili online» - I CONSIGLI della Banca di Ripatransone e del Fermano per evitare di cadere vittime dalle truffe online. Domenico Colecchia, dell'istituto bancario: «Nel dubbio, meglio soprassedere e chiamare l’ente p ...cronachefermane

Anziana viene truffata per migliaia di euro, al malvivente chiede: "Lasciami qualcosa per la spesa" - Quando ha risposto al telefono di casa, all'altro capo della cornetta c'era un giovane del napoletano che, spacciandosi per un colonnello delle forze dell'ordine, le aveva detto che il figlio aveva ...napolitoday

“Pronto, suo figlio ha avuto un incidente”: allarme a Marsala per una nuova truffa - “Pronto, suo figlio ha avuto un incidente”: allarme a Marsala per una nuova truffa. In questi giorni a Marsala si sono verificati alcuni episodi inquietanti ...itacanotizie