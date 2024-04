Chiediamo di abolire il manganello - mistero Schlein e Fassino | quind - oggi

La Commissione europea chiede indagine indipendente sulle fosse comuni a Gaza - BRUXELLES - La Commissione europea "chiede un' indagine indipendente su tutti i sospetti e tutte le circostanze" relative alle fosse comuni scoperte nei principali ospedali della Striscia di Gaza ...ansa

Una misteriosa associazione rivuole la Gioconda “per gli eredi di Leonardo da Vinci” - Un’associazione misteriosa reclama la Gioconda, il capolavoro di Leonardo Da Vinci al Louvre: si chiama International Restitutions, non si sa nulla di chi l’ha fondata, ma non è la prima volta che si ...ilsecoloxix

Pilota chiede alla fidanzata assistente di volo di sposarlo davanti ai passeggeri: la reazione è virale - C'è chi la sogna fin da piccola e la immagina come nelle favole. La proposta di matrimonio fatta in Polonia, però, non è come le altre. Meghan Markle ...ilmattino