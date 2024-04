Chiara Ferragni in abito da sera e con la borsa piccione che ha un profondo significato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AncheFerrragni si è fatta conquistare dall'iconica Pigeon Clutch di JW Anderson da quasi 700 euro, la preferita di Carrie Bradshaw di Sex and the City.

Pomeriggio di shopping per Fedez … direttamente dal divano di casa. Il rapper ha approfittato della pioggia milanese per accogliere nel suo appartamento un collezionista di carte Pokemon. La nuova residenza del cantante sta prendendo forma e lui lo arricchisce con pezzi unici, senza badare a ... (lookdavip.tgcom24)

dopo la rottura da Chiara Ferragni , Fedez si gode la vita notturna milanese con amici e amiche: è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre lascia Casa Cipriani in Ferrari con una donna. dopo la serata in discoteca , è rientrato nel nuovo appartamento in compagnia: le foto della rivista.Continua ... (fanpage)

