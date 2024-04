Chi sarebbe il miglior allenatore per il Milan

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma e il derby perso contro l’Inter il destino di Stefano Pioli sembra segnato: la sua strada e quella delcon ogni probabilità si separeranno in vista della stagione 2024/25. Fabrizio Romano lo ha annunciato addirittura con assoluta certezza in un tweet. ?? Stefano Pioli will be sacked by ACboard at the end of the season despite public statements after the Derby. ACare already looking for new manager. pic.twitter.com/lwHODAA2lk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024 A un anno dal calciomercato che ha rinnovato la rosa, la dirigenza delsi trova di fronte ad un passo cruciale come la scelta del nuovo tecnico e non è ancora chiaro chi siano i favoriti. Il problema principale sembra l’impossibilità di arrivare a profili d’élite. ...