Chi ha scritto Bella Ciao? Ecco la vera storia della canzone Tra mondine - bambini e un musicista ucraino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È lasimboloLiberazione, anche se dopo settant’anni non è stata ancora liberata dalle polemiche. Brano politico per antonomasia, anche nell’accezione più ampia e nobile del termine,resta uno dei più celebri canti italiani in assoluto. E se Laura Pausini ha dato scandalo quando si è rifiutata di cantarla in una trasmissione televisiva spagnola, a interpretarla in passato sono stati nomi come Yves Montand, Goran Bregovic, Tom Waits ma anche la figlia di Che Guevara. È stata adottata dagli indipendentisti catalani e dai giornalisti di Charlie Hebdo, dai combattenti curdi in Siria, dai guerriglieri sudamericani e dai manifestanti greci, turchi e iraniani, tradotta addirittura in cinese e – con il titolo di Do it now – è diventata l’inno del movimento ambientalista Fridays for Future. Da quando ...