Chi ha comprato il pandoro di Chiara Ferragni potrà essere risarcito Cosa comporta la sentenza del Tribunale di Torino sul Pandoro Gate

Caso Chiara Ferragni-Balocco, il giudice dà ragione ai consumatori: “Con il pandoro ci fu l’inganno” - Come riporta l’Ansa, la campagna di comunicazione per il pandoro ‘Pink Christmas‘, griffato dall’influencer Chiara Ferragni, ha ingannato i consumatori. E’ la conclusione alla quale è giunta la giudic ...deejay

pandoro Balocco Chiara Ferragni, il tribunale di Torino conferma: “ha ingannato i consumatori” (e apre la strada ai risarcimenti) - La sentenza del Tribunale di Torino dà ragione ai consumatori ingannati dalla campagna pubblicitaria del pandoro Balocco Chiara Ferragni ...greenme

È vero che possiamo essere risarciti per il pandoro Balocco by Chiara Ferragni - Come si fa a ottenere il risarcimento per il pandoro di Chiara Ferragni e Balocco Brutte notizie: non è così semplice.dissapore