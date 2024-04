Chi è Michela De Rossi | vita privata e curiosità dell’attrice di Briganti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nata il 25 gennaio 1993 a Roma,Deha coltivato fin dall’infanzia una fervida passione per la danza e la recitazione. A soli 9 anni ha iniziato a frequentare il Centro di danza Balletto di Roma, conseguendo il diploma nel 2015, mentre contemporaneamente ha studiato presso l’Accademia internazionale d’arte drammatica Teatro Quirino. Il suo debutto sul palcoscenico risale al 2012, con apparizioni in spettacoli come “Le mille e una notte”, “Adone” e “Così fan tutte”. Nel 2017 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo con alcuni episodi delle serie “Squadra mobile” e “Rosy Abate”. Nel 2018,Deha recitato nel film televisivo “A testa alta – Libero Grassi” e ha interpretato un ruolo principale nella serie Rai “I topi”. Nello stesso anno ha debuttato al cinema nel dramma noir “La terra ...