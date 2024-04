Che Tempo Che Fa - Fazio svela uno degli ospiti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Torna domenica sul Nove il talk del conduttore Dopo aver avuto Zendaya e il cast dell’ultimo film di Luca Guadagnino, Challengers, Fabioha annunciato oggi un nuovo ospite. Si torna nella sfera nostrana. Questa volta nel salotto di Nove arriva Francesca Fagnani, protagonista, in queste settimane, del successo con il suo Belve, talk di Rai due che terminerà martedì prossimo. Sui canali social del programma si legge: “Facciamo una belvata: vi annunciamo che questa domenica a #CTCF sul Nove ospiteremo Francesca Fagnani”. La giornalista risponderà così alle domande di, su lavoro e magari anche sulla vita privata dato che il suo attuale compagno è il collega Enrico Mentana. Belve, intanto, continua a incassare consensi e ad essere un successo per la rete. Da capire se anche prossimo anno, visto il momento complesso il Rai ci sarà ancora il ...

Che Tempo Che Fa: Francesca Fagnani ospite di Fabio fazio domenica 28 aprile - Nuovo colpo di Che Tempo che Fa: il programma di Fabio fazio ospiterà domenica prossima Francesca Fagnani, uno dei volti di punta di Rai 2, dove conduce ogni martedì, in prima serata, Belve. Questo ...movieplayer

Luciana Littizzetto, il monologo di benvenuto sul nove ad Amadeus - Luciana Littizzetto ha dedicato un monologo di benvenuto sul nove ad Amadeus, svelando anche i motivi per cui Sebastiani ha lasciato la Rai.notizie

Francesca Fagnani al nove ma solo come ospite di “Che tempo che fa” - Francesca Fagnani va al nove: sarà ospite di Fabio fazio a "Che tempo che fa". Per la giornalista Rai non si tratta di un trasferimento, almeno per il momento.corrierenazionale