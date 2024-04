Che cosa si festeggia il 25 aprile?

Nel giorno della Festa della Liberazione , giovedì 25 aprile , ci saranno sia la deposizione delle corone sia il corteo fino in Duomo. Parchi e musei aperti, ma anche eventi come concerti e rappresentazioni teatrali.Continua a leggere (fanpage)

Rafah, pronto l’attacco di Israele: allestita una tendopoli per ospitare un milione di profughi - Evacuazione dei civili, incursioni mirate, un’avanzata per sobborghi, il controllo del corridoio che unisce Striscia di Gaza ed Egitto e la messa in sicurezza del centro e del ...ilmattino

A Senigallia la piazza resta divisa: "Questa giunta di centrodestra non si riconosce nell’evento" - Il presidente della locale sezione dell’Anpi spiega il perché della doppia manifestazione "Istituzionalmente devono celebrarlo ma lo fanno in maniera stanca e triste. Tutto sottotono".msn

Il cardinale Pizzaballa - foto Marco Calvarese - Il cardinale richiama alla responsabilità internazionale e al ruolo delle comunità locali. Il porporato si era anche offerto in ostaggio in cambio della liberazione dei bambini israeliani ...avvenire