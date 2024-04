(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Federazione Internazionale di Lotta ha dato ragione a Frankdenunciando "gravi mancanze arbitrali" nel match che èil pass olimpico all'azzurro. Ma l'incontro è stato comunque confermato: "Grazie, UWW, per averci detto quello che già sapevamo", l'amaro sfogo del lottatore sui social.

chamizo umiliato dalla sentenza della UWW dopo lo scandalo di Baku: “Mi è costato 4 anni di lavoro” - La Federazione Internazionale di Lotta ha dato ragione a Frank chamizo denunciando "gravi mancanze arbitrali" nel match che è costato il pass ...fanpage

chamizo, scandalo arbitri: la Federazione li sospense ma niente qualificazione all’Olimpiade - Riconosciuti gli errori al preolimpico di Baku contro Bayramov, ma il risultato non cambia. A maggio in Turchia l’ultima chance di qualifica ...corriere

Caso chamizo: la Federazione ferma gli arbitri azeri, ma non cambia il risultato della sfida - Grande amarezza per chamizo che sui social ha voluto esprimere tutta la propria ... per averci detto quello che già sapevamo: mi è costato quattro anni di lavoro e loro 5 mesi di sospensione - ha ...sportmediaset.mediaset