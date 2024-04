Challengers - la spiegazione | e se il film di Guadagnino fosse un Dawson' s Creek più cool?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il triangolo tra Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist ricorda quello tra Joey, Peacy e. Un'assurdità? A giudicare dallo schema di, l'accostamento potrebbe non essere così folle. A cominciare dal finale, che vi spieghiamo nel nostro approfondimento (l'articolo contiene spoiler!).di Lucapotrebbe essere riassunto seguendo la sinuosità di Patty Bravo che canta Pensiero stupendo. La canzone, scritta da Ivano Fossati e Oscar Prudente nel 1978, racconterebbe le fantasticherie che aleggiano attorno ad rapporto sessuale a tre, tra due donne e un uomo. La canzone irrompe diegetica, più o meno sommessamente, quando siamo ormai vicini alla fine. Il contenitore narrativo, in questo caso, è quello di una partita di tennis giocata fino all'ultimo punto, rimpallandosi in diversi flashback che ...