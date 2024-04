Challengers | la recensione del film di Guadagnino con Zendaya

David Leitch smonta il giocattolo del suo cinema, ci fa vedere il meccanismo, confessa che il re è nudo affinché nudo possa continuare a essere. Con romanticismo (anche nei confronti di quella cosa che chiamavamo cinema) e parecchio divertimento. La recensione di The Fall Guy di Federico Gironi. (comingsoon)

Il film: Challengers, 2023. Diretto da: Luca Guadagnino. Genere: Commedia, Sentimentale. Cast: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist. Durata: 131 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa ed in lingua originale sottotitolata. Trama: Tashi, ex tennista diventata allenatrice, è ... (cinemaserietv)