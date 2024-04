Cgil-Cisl-Uil - utili incentivi per ridurre l' orario di lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)e Uil si esprimono a favore di una legislazione di sostegno alla riduzione dell'dicon agevolazioni contributive o fiscali ma salvaguardando il ruolo della contrattazione, che già l'ha prevista in alcuni accordi nazionali, come quello dei bancari, e aziendali. Emergono al tempo stesso alcune divergenze tra le sigle in una serie di audizioni alla Commissionedella Camara. Secondo la segretaria confederale dellaFrancesca Re David, "per produrre una riduzione generalizzata dell'delè necessaria una legge di sostegno" ma "anche il ruolo della contrattazione collettiva è fondamentale, tanto nei contratti nazionali tanto nella contrattazione di secondo livello, particolarmente importante, in questo caso, ...